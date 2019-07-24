Лукашенко ввів у Білорусі кримінальну відповідальність за виправдання нацизму



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Умисні дії з реабілітації нацизму, згідно з підписаним Лукашенком законом, розцінюються нарівні з розпалюванням расової або іншої соціальної ворожнечі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав Закон «Про зміну Кримінального кодексу», яким передбачено встановлення кримінальної відповідальності за виправдання нацизму.

Про це повідомила пресслужба глави білоруської держави.

Законом, як зауважується у повідомленні, «в рамках протидії окремим видам загроз суспільній безпеці, актуальним на сучасному етапі», передбачено встановлення кримінальної відповідальності «за умисні дії з реабілітації нацизму нарівні з розпалюванням расової або іншої соціальної ворожнечі».

Нагадаємо, на Черкащині чоловіку, який обвинувачується у використанні нацистської символіки, загрожує п’ять років за ґратами.

Житель одного із сіл Лисянського району, за даними прокуратури, встановив із зовнішньої сторони будинку на металевій трубі прапор Третього рейху, демонструючи оточуючим символіку націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.