Чоловіка можуть заґратувати на п’ять років за використання нацистської символіки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Житель одного із сіл на Черкащині встановив із зовнішньої сторони будинку на металевій трубі прапор Третього рейху

Чоловіку, який обвинувачується у використанні нацистської символіки, загрожує п’ять років за ґратами. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.

«Житель одного із сіл Лисянського району Черкаської області встановив із зовнішньої сторони будинку на металевій трубі прапор Третього рейху, демонструючи оточуючим символіку націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму. У подальшому противоправні дії чоловіка припинили працівники поліції», - йдеться у повідомленні.

Наразі процесуальним керівником погоджено обвинувальний акт, який направлено до суду для розгляду по суті.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.