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    Лукашенко заборонив символіку УПА у Білорусі

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    Лукашенко заборонив символіку УПА у Білорусі

    У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за використання символіки УПА та полку «Азов»

    У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за використання символіки УПА, портретів Степана Бандери та нацистської символіки.

    Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі Олександра Лукашенка, передає UATV.

    Лідер Білорусі підписав закон, яким закріпив покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Зміни внесли до статті 130 КК Республіки Білорусь про розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі.

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    У Білорусі заборонені: бандерівська символіка, включно з чорно-червоним прапором УПА; знак полку «Азов»; портрети Бандери та Шухевича; різновиди свастик і рун, які використовували нацисти та їхні союзники.

    За публічну демонстрацію, зберігання та поширення цієї символіки встановлене покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

    Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенка під час розмови із представницею Європейського Союзу в цій країні Андреа Вікторін зокрема сказав: «У нас є з вами спільна проблема, можна сказати, біда, це - Україна».

    Також нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав Закон «Про зміну Кримінального кодексу», яким передбачено встановлення кримінальної відповідальності за виправдання нацизму.

     Українська повстанська армія (УПА́) — військово-політичне формування, що діяло в Україні протягом 1942—1956 років, озброєне крило Організації українських націоналістів. 
    Розпочала свою діяльність з весни 1943 року на територіях, які входили до складу: райхскомісаріату Україна (Генеральна округа Волинь-Поділля) — з кінця березня 1943, Генерал-губернаторства (Галичина — з кінця 1943, Холмщина — з осені 1943) та румунської Трансністрії (Північна Буковина) — з літа 1944. Окремі загони також діяли і на території східної України, на Донбасі та навіть на Кубані.
    Своїм головним завданням УПА декларувала підготовку потужного повстання, яке має розпочатися в сприятливий для того часу момент, коли СРСР і Німеччина виснажать один одного в кровопролитній війні, а потім створення самостійної єдиної української держави, яке повинно було включати в себе всі етнічні українські землі. Крім українців, яких була переважна більшість, в складі УПА воювали євреї, росіяни та інші нацменшини.
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