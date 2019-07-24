Лукашенко заборонив символіку УПА у Білорусі
У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за використання символіки УПА та полку «Азов»
У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за використання символіки УПА, портретів Степана Бандери та нацистської символіки.
Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі Олександра Лукашенка, передає UATV.
Лідер Білорусі підписав закон, яким закріпив покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Зміни внесли до статті 130 КК Республіки Білорусь про розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі.
У Білорусі заборонені: бандерівська символіка, включно з чорно-червоним прапором УПА; знак полку «Азов»; портрети Бандери та Шухевича; різновиди свастик і рун, які використовували нацисти та їхні союзники.
За публічну демонстрацію, зберігання та поширення цієї символіки встановлене покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенка під час розмови із представницею Європейського Союзу в цій країні Андреа Вікторін зокрема сказав: «У нас є з вами спільна проблема, можна сказати, біда, це - Україна».
Також нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав Закон «Про зміну Кримінального кодексу», яким передбачено встановлення кримінальної відповідальності за виправдання нацизму.