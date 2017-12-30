Лутковська хоче зустрітися із затриманими в Росії українськими прикордонниками

Омбудсмен повідомила російську колегу щодо порушення низки прав утримуваних українців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська надіслала лист омбудсмену РФ Тетяні Москальковій з проханням надати їй дозвіл здійснити моніторинговий візит до затриманих українських прикордонників, які перебувають у слідчому ізоляторі «Лефортово» у Російській Федерації, а тій,



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Валерія Лутковська Фото: Главком

Омбудсмен повідомила російську колегу щодо порушення низки прав утримуваних українців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська надіслала лист омбудсмену РФ Тетяні Москальковій з проханням надати їй дозвіл здійснити моніторинговий візит до затриманих українських прикордонників, які перебувають у слідчому ізоляторі «Лефортово» у Російській Федерації, а тій, у свою чергу, відвідати затриманих співробітників ФСБ у Херсонському СІЗО, передає прес-служба українського омбудсмена.

«Пропоную Вам спільно здійснити моніторинговий візит до Херсонського слідчого ізолятора з метою моніторингу дотримання прав громадян РФ, військовослужбовців прикордонної служби ФСБ Росії Аскара Кулуба і Володимира Кузнєцова. У свою чергу просила б Вас сприяти в організації моєї зустрічі з затриманими громадянами України Ігорем Дзюбаком і Богданом Марцонем в слідчому ізоляторі «Лефортово», — йдеться у листі Лутковської.

Крім того, український омбудсмен закликала свою російську колегу вжити всіх заходів, аби права українських прикордонників не порушувалися. Зокрема, аби їм дозволили зустрітися зі своїми родичами, а також дозволити спілкуватися українською мовою під час побачення.

Лутковська також просила російського омбудсмена посприяти у проведенні кваліфікованого медичного обстеження стану здоров’я Ігоря Дзюбака і надання йому необхідної медичної допомоги.

Нагадаємо, 3 жовтня 2017 року під час моніторингу державного кордону на Сумщині зникли двоє прикордонників. Водночас російські ЗМІ повідомили про затримання ФСБ двох порушників, які назвались прикордонниками Сумського загону.

12 жовтня стало відомо, що російська ФСБ звинуватила українських прикордонників у нібито незаконному перетині кордону. Наприкінці жовтня викрадених прикордонників доставили у СІЗО «Лефортово» в Москві. Їх заарештовано до 5 лютого 2018 року.

25 січня Трубчевський районний суд Брянської області почне розглядати їхні справи по суті.



