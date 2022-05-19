Окупанти наче сказилися: Живицький розповів про обстріли Сумщини

З території Росії працювали САУ по Білопільщині

Окупанти з території Росії відкрили вогонь із САУ по території Путивльської громади

Увесь вечір окупанти обстрілювали кордон Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обладміністрації Дмитро Живицький.

«Російські вороги наче сказилися, обстріли тривали вздовж усього кордону Сумщини», – повідомив Живицький.

Так, близько пів на шосту вечора було 10 вибухів на Глухівщині. Вогонь вів ворог з території Росії.

Майже о 20 годині у Великописарівській громаді шість міноментих прильотів від росіян.

Майже о 22 з території Росії працювали САУ по Білопільщині.

В той же час по території Путивльщини з території Росії ворог відкривав автоматні черги.

Близько 22 з ворожої Росії був артобстріл території Білопільської громади. Масований обстріл з артилерії та стрілкової зброї тривав майже півгодини.

Майже о 22:30 ворог з території Росії відкрив вогонь із САУ по території Путивльської громади.

«Ми відповідали на ворожі дії належним чином. Попередньо втрат і постраждалих людей немає. Інформація уточнюється», – зазначив Живицький.

Раніше повідомлялося, що сьогодні рашисти обстрілювали Сумщину: окупанти намагалися прорвати кордон.

Також рашисти обстріляли з мінометів кордон у Чернігівській області.