Повітряні сили ЗСУ розповіли про втрати окупантів за добу

Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала ударів по скупченню ворожої техніки

18 травня знищено 20 одиниць бронетехніки, жива сила, а також збито крилату ракету та винищувач-бомбардувальник Су-34 російських окупантів. Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

18 травня ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала ударів по скупченню ворожої техніки. За попередніми даними знищено близько 20 броньованих машин, жива сила та боєприпаси ворога.

Підрозділами зенітних ракетних військ на Дніпропетровщині знищено крилату ракету, а на Харківщині – винищувач-бомбардувальник Су-34.

Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувались.

Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ знищили ворожий танк. Також військові 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили рашистську самохідну артилерійську установку 2С19 «Мста-С».

Раніше ЗСУ знищили окупантів, які готувалися форсувати Сіверський Донець.

Також повідомлялося, що над островом Зміїний ЗСУ знищили вертоліт рашистів.