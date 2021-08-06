Львівські хірурги зробили складну операцію дівчинці за допомогою робота

Лікарям вдалося зберегти селезінку, яку дитина ризикувала втратити

У Львові в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги завдяки роботу-хірургу Da Vinci успішно прооперували чотирнадцятирічну дівчину, у якої була велика киста селезінки. Про це інформує Zaxid.net.

Відомо, що був ризик видалення цього органа, але хірургам вдалося його зберегти.

Протягом трьох років дитина скаржилася на сильний біль у лівому пібребер’ї. Це дуже ускладнювало їй життя, вона не могла займатися на уроках фізкультури. Батьки зверталися до різних лікарів. Дитині поставили діагноз – киста у ділянці воріт селезінки. Оскільки новоутворення було дуже великим і розташовувалося дуже близько біля основних судин селезінки, ризик видалення органа разом із кистою був надто великий.

Хірурги все-таки вирішили оперувати дівчинку за допомогою роботичної системи Da Vinci, бо лише вона могла гарантувати високоточне 3D-зображення із 20-кратним збільшенням та складну амплітуду рухів у важкодоступних місцях, на яку нездатна кисть людини. Саме малоінвазивні хірургічні технології робота допомогли успішно видалити кисту, зберігши дівчині селезінку.

Додамо, що учені з Х'юстонської методистської лікарні змогли зменшити прогресування ракової пухлини в людини, використавши спеціальний магнітний шолом.

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Нагадаємо, що онкологи розповіли про спосіб виявити рак легенів за сміхом.

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