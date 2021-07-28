Пухлину мозку спробували вилікувати незвичним способом (фото)

Традиційні методи лікування не діяли, тому лікарі спробували використати магнітний шолом

Учені з Х'юстонської методистської лікарні змогли зменшити прогресування ракової пухлини в людини, використавши спеціальний магнітний шолом. Про це інформує ScienceAlert.

«Ми змогли перевірити та підтвердити потенційну ефективність першої неінвазивної терапії гліобластоми у світі», – заявив нейрохірург Девід С. Баскін.

Відомо, що гліобластома є рідкісною формою раку. Пухлина моментально збільшується в головному мозку або стовбурі головного мозку, майже завжди викликаючи смерть.

Історія розпочалась з того, що в травні 2018 року 53-річний пацієнт звернувся до лікаря з приводу «зміненого психічного стану». У нього було виявлено велику пухлину. Вже через місяць того ж року пацієнту зробили операцію з видалення гліобластоми, але, на жаль, ракова пухлина продовжувала зростати, а лікування не мало результату.

Традиційні методи лікування не діяли, тому лікарі спробували використати магнітний шолом.

Зазначається, що сам шолом оснащений трьома потужними постійно обертальними магнітами, які генерують коливання магнітного поля. Це поле здатне впливати на людські клітини.

Відомо, що процес лікування був припинений через смерть пацієнта, бо він упав і пошкодив голову.

Додамо, що відомий лікар-педіатр Євген Комаровський розповів про те, чи існує взаємозв'язок між харчуванням і ризиком розвитку онкологічних захворювань.

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Нагадаємо, що онкологи розповіли про спосіб виявити рак легенів за сміхом.

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