Онкологи розповіли про спосіб виявити рак легенів за сміхом

Одним з найпоширеніших симптомом хвороби є біль в грудях під час сміху

Американське суспільство онкологів вважає, що на ранніх стадіях рак легенів можна помітити під час сміху. І це незважаючи на те, що онкологічне захворювання спочатку зазвичай протікає безсимптомно.

Про це пише Daily Express.

Тому, зазначають вчені, дуже важливо звернути увагу на перші ознаки захворювання.

Так, на думку медиків, одним з найпоширеніших симптомом хвороби є біль в грудях під час сміху.

«Цей біль може вказувати на закупорки в легенях, скупчення рідини, збільшення лімфатичних вузлів і пухлини і ставати сильнішими при глибокому диханні і кашлі», – наголосили онкологи, додавши, що при найменшій підозрі слід звертатися до лікарів.

До слова, у Канаді інженери університетів Макмастера і Брока створили пристрій для виявлення раку, який працює на зразок моніторів, які використовують діабетики для визначення рівня цукру в крові.