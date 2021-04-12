Вчені розкрили основні симптоми одного з найпоширеніших видів раку

Рак кишечника є одним з найпоширеніших видів онкологічних захворювань

Британські медики розкрили основні симптоми раку кишечника. Про це повідомляє Express.

За словами експертів, ознаками даного виду онкологічного захворювання можуть бути анемія, втома, запаморочення, задишка, втрата ваги, болі в спині або животі.

Фахівці радять звернутися за медичною допомогою, якщо людина страждає від діареї або запору протягом більш ніж трьох тижнів.

Також слід насторожитися при наявності крові в калі, кровотечах або неналежних відчуттях під час спорожнення кишечника.

Відзначається, що рак кишечника є одним з найпоширеніших видів онкологічних захворювань.

Раніше вчені розробили новий метод лікування раку підшлункової залози, який вважається найбільш смертоносним видом даного захворювання. Дослідники з'ясували, що рак підшлункової можна лікувати за допомогою зміненого вірусу оспи.

Нагадаємо, що онкологи розповіли про спосіб виявити рак легенів за сміхом.

У Канаді інженери університетів Макмастера і Брока створили пристрій для виявлення раку, який працює на зразок моніторів, які використовують діабетики для визначення рівня цукру в крові.

До слова, у ВООЗ розповіли, що допоможе уникнути діабету, раку і проблем з серцем. Також у ВООЗ заявили, що брак фізичних навантажень призводить до 5 млн смертей на рік.

Нещодавно у прокуратурі повідомили, що робітника Національного інституту раку викрили на розкраданні ліків та обладнання для операцій вартістю понад 10 мільйонів гривень.

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