Один лікар на два кабінети. Киянин розповів про вакцинацію від Covid-19 у столичній поліклініці

Електронний запис не діє, черга жива, а бригада розпочала роботу на 1,5 години пізніше

Довга черга, неуважність медиків та один лікар на два кабінети. Такі реалії вакцинації від Covid-19 в одній із київських поліклінік – Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 3 Деснянського району. Про незручності, із якими довелося зіткнутися під час імунізації, розповів на своїй сторінці у Facebook Олег Слабоспицький.

«Як проходить вакцинація в поліклініці у Києві? Якщо коротко – через сраку. Не дивно, що люди сто разів подумають чи приходити ще. Сьогодні мав нагоду пересвідчитись наочно під час вакцинації рідних», – ідеться у дописі.

За словами чоловіка, він записав рідних на процедуру на певний час через helsi.me. Їх, як осіб віком 60+, мали імунізувати Pfizer.

У поліклініці ж виявилося, що черга жива, а бригада розпочала роботу на 1,5 години пізніше.

«Є лише 1 лікар і 1 медсестра, яка бігає між кабінетами, де в одному колять Pfizer, а в іншому Coronavac (для всіх). Кожні півгодини вибігає медсестра чи лікар і питають скільки є людей на яку вакцину і просять далі не займати – «приходьте завтра, бо ми не будемо відкривати заради вас флакон". Електронний запис на час, ага», – ідеться у дописі.

Олег Слабоспицький також наголосив, що оглядають охочих щепитися «для галочки», тих, у кого є хронічні хвороби, не консультують.

«Якщо ви реально вказуєте, що маєте хронічні захворювання (те що і питається в анкеті) – медробітники вас ще й звинуватять, що «ви затримуєте лікаря і чергу», – пише він.

У результаті, аби вакцинуватися, довелося провести 2,5 години у малопровітрьованому коридорі з купою людей.

«У мене питання. Хіба так складно, щоб люди перед вакцинацією вдома електронно заповнили усі анкети? Хіба так складно запаралелити процес, щоб було хоча б три кабінети, де в кожному був і лікар і медсестра? Я вже мовчу, що електронний запис має реально закріплювати вакцину за людиною, а не імітувати це», – підсумовує киянин.

Раніше повідомлялося, що в Україні під час п’ятої хвилі вакцинації населення за рекомендаціями лікарів дозволять робити щеплення проти коронавірусу дітям.

Зазначимо, Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії Сovid-19. Зокрема, планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.