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    Лідеру «Динамо» Буяльському потрібна операція. Він пропустить три місяці

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    Віталію Буяльському потрібна операція - Лідеру «Динамо» Буяльському потрібна операція. Він пропустить три місяці
    Віталію Буяльському потрібна операція
    Фото ФК Динамо

    Півзахисник столичного клубу дограє сезон з травмою

    Одному з ключових гравців «Динамо» Віталію Буяльському потрібна операція. Він грає з травмою, проте попрохав тренерський штаб дозволити йому дограти сезон. «Динамо», хоч і стало чемпіоном, проте ще не виграло Кубок країни, фінал якого пройде в Тернополі 13 травня.

    «Буяльський потребує операції на щиколотці, але сказав, що вважає за краще грати і почекає до кінця сезону, – розповів головний тренер «Динамо» Мірча Луческу gsp.ro. – Якщо буде хірургічне втручання, він пропустить до трьох місяців. Це підкреслює те, що я хотів змінити в гравцях. Всі хочуть бути частиною команди. Вони розуміють, що їх місце може зайняти конкурент у будь-який момент.

    У минулому році у футболістів «Динамо» не вірили. Всі стверджували, що «Шахтар» дуже хороший, і наші футболісти прийшли до висновку, що не можуть піднятися вище другого місця. Я змусив їх думати по-іншому. Повернув гравцям упевненість і переконав їх працювати більше».

    Поточного сезону Віталій Буяльський провів 32 матчі в складі «Динамо», забив шість м’ячів і зробив дев’ять гольових передач.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Віталій Буяльський
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