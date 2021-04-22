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    Вчені вперше виявили речовину, яка ефективно вбиває рак

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    Хімічні сполуки, що відносяться до куркузона, отримують з чагарника ятрофа куркас (Jatropha curcas) - Вчені вперше виявили речовину, яка ефективно вбиває рак
    Хімічні сполуки, що відносяться до куркузона, отримують з чагарника ятрофа куркас (Jatropha curcas)
    Фото: Forest and Kim Starr

    Виявилося, що куркузон D ефективно пригнічує активність онкопротеіна BRAT1, який відновлює ДНК ракових клітин

    Вчені Університету Пердью в США вперше синтезували природне з'єднання – куркузон D – для придушення активності пухлинного білка, який робить багато ракових захворювань важковиліковними. Про результати наукового дослідження, опублікованих в Journal of the American Chemical Society, коротко розповідається в пресрелізі на Phys.org.

    Хімічні сполуки, що відносяться до куркузона, отримують з чагарника ятрофа куркас (Jatropha curcas). Вченим відомі протиракові властивості куркузонів A, B, C і D, які в новій роботі протестували на клітинах раку грудей.

    Виявилося, що куркузон D ефективно пригнічує активність онкопротеіна BRAT1, який відновлює ДНК ракових клітин, збільшуючи виживаність злоякісних тканин.

    Дослідники давно шукають способи пошкодити геноми і вбити таким чином клітини раку так, щоб зупинити зростання пухлини і запобігти утворенню метастазів. Є препарати, які здатні пригнічувати міграцію пухлинних клітин в інші тканини і органи, проте до цих пір не було відомо з'єднань, що пригнічують BRAT1.

    Крім того, показано, що комбінована терапія препаратами, які пошкоджують ДНК, в поєднанні з куркузоном D ще більш ефективна, ніж кожне з'єднання окремо.

    Проблемою було те, що для отримання навіть невеликої кількості куркузона потрібно багато чагарнику, і важко відокремити сполуки від інших хімічних речовин в коренях. Щоб виділити приблизно чверть чайної ложки, потрібно дістати близько 50 кілограмів сухих коренів.

    Однак дослідники знайшли простий і недорогий спосіб отримання куркузона за 9–12 ступенів хімічного синтезу в кількостях, відповідних для фармацевтичного використання.

    Нагадаємо, що онкологи розповіли про спосіб виявити рак легенів за сміхом.

    Теги: здоров'я наука рак ДНК онкологія
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