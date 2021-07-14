Президента Бразилії ушпиталили через гикавку: йому може знадобитись операція

Протягом кількох останніх днів Болсонару вибачався за гикавку під час публічних виступі

Президента Бразилії Жаїра Болсонару ушпиталили через хронічну гикавку, яка триває понад 10 днів. Про це пише BBC.

Протягом кількох останніх днів Болсонару вибачався за гикавку під час публічних виступів. В ефірі Radio Guaiba 7 липня він сказав, що вже п’ять днів гикає 24 години на добу.

Болсонару планували обстежити і помістити під спостереження лікарів на 24−48 години. Пізніше в пресслужбі бразильського президента повідомили, що йому може знадобитись термінова операція через непрохідність кишківника. Його перевезуть з Бразиліа до Сан-Паулу для додаткового обстеження, повідомляє The Washington Post.

Після того, як Болсонару отримав ножове поранення в живіт під час кампанії 2018 року, його стан здоров’я викликав занепокоєння. Після замаху він втратив 40% крові, йому зробили кілька операцій. Медичні експерти припускають, що постійна гикавка може пояснюватись роздратуванням стравоходу після однієї з операцій або пов’язана зі стоматологічною операцією, яку Болсонару зробили на початку місяця.

Зазначається, що рейтинг Болсонару різко знизився через пандемію коронавірусу, яку він заперечував, і скандал із закупівлею вакцин від Covid-19. Результати нещодавнього опитування в Бразилії показали, що 54% респондентів виступають за імпічмент президента.

Нагадаємо,що раніше президент Бразилії Жаір Болсонару був засуджений до штрафу за участь у масовому заході без маски в Сан-Паулу. Йому довелося заплатити 108 доларів.