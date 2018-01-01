Львів'яни подали в суд на спортклуб через відмову навчати українською

Спортивний клуб надсилав позивачам кілька письмових відмов про те, що викладач не переходитиме на українську

У Львові відвідувачі комерційного спортивного клубу Sport Life подали позов до суду через те, що тренер відмовився обслуговувати 8-річну дитину українською мовою. Про це розповів виданню Zaxid.net. Святослав Літинський, який відомий, як борець за українізацію. Він також є асистентом кафедри програмування Львівського національного університету



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Спортивний клуб надсилав позивачам кілька письмових відмов про те, що викладач не переходитиме на українську

У Львові відвідувачі комерційного спортивного клубу Sport Life подали позов до суду через те, що тренер відмовився обслуговувати 8-річну дитину українською мовою.

Про це розповів виданню Zaxid.net. Святослав Літинський, який відомий, як борець за українізацію. Він також є асистентом кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка.

«Батьки дівчинки купили абонемент у спортивному клубі і записали її на сквош. Виявилося, що тренер проводить заняття лише російською, на прохання батьків говорити українською – відмовляє, що порушує законодавство України», – розповів Святослав Літинський.

За його словами, батьки мають кілька письмових відмов від клубу про те, що викладач не переходитиме на українську.

Відтак, він допоміг родині скласти позов на клуб, який скерували до Сихівського суду у Львові. Коли саме відбудеться судове засідання, наразі не відомо.