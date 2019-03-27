Порошенко пояснив, чому судитиметься із телеканалом «1+1»



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Порошенко уточнив, що підписав відповідний договір і позов буде зареєстрований у суді

Президент України Петро Порошенко заявив, що подає позов проти каналу «1+1» для захисту України від зазіхань найбільшого олігарха-втікача.

Про це Порошенко сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV 26 березня.

«На сьогоднішній день, те, що ми бачимо на одному з національних каналів - я твердо переконаний, що червона лінія перейдена. Саме тому, я наголошую, що ніколи не судився з журналістами і зараз не збираюся це робити. Я прийняв рішення, подав позов проти каналу. Це є елементом захисту української держави від зазіхань найбільшого олігарха-втікача, який зараз сидить за кордоном і думає, що ниточками управлятиме українськими маріонетками. Ми точно маємо це зупинити», - сказав Порошенко.

Він додав: «переконаний, що суд доведе і більше ні в кого не буде бажання використовувати ЗМІ для дестабілізації ситуації в нашій державі».

Порошенко уточнив, що підписав відповідний договір і позов буде зареєстрований у суді для захисту інтересів держави.

Джерело: Укрінформ