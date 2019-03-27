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    Порошенко пояснив, чому судитиметься із телеканалом «1+1»

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    Порошенко пояснив, чому судитиметься із телеканалом «1+1»

    Порошенко уточнив, що підписав відповідний договір і позов буде зареєстрований у суді

    Президент України Петро Порошенко заявив, що подає позов проти каналу «1+1» для захисту України від зазіхань найбільшого олігарха-втікача.

    Про це Порошенко сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV 26 березня.

    «На сьогоднішній день, те, що ми бачимо на одному з національних каналів - я твердо переконаний, що червона лінія перейдена. Саме тому, я наголошую, що ніколи не судився з журналістами і зараз не збираюся це робити. Я прийняв рішення, подав позов проти каналу. Це є елементом захисту української держави від зазіхань найбільшого олігарха-втікача, який зараз сидить за кордоном і думає, що ниточками управлятиме українськими маріонетками. Ми точно маємо це зупинити», - сказав Порошенко.

    Він додав: «переконаний, що суд доведе і більше ні в кого не буде бажання використовувати ЗМІ для дестабілізації ситуації в нашій державі».

    Порошенко уточнив, що підписав відповідний договір і позов буде зареєстрований у суді для захисту інтересів держави.

    Джерело: Укрінформ

    Петро Порошенко ЗМІ суд президент
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