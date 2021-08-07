Людство неправильно сприймало жирафів? Вчені Бристольського університету зробили відкриття

Дорослі жирафи після закінчення репродуктивного віку беруть участь у вихованні дитинчат і проявляють батьківську турботу про одноплемінників

Вчені з Бристольського університету з'ясували, яких тварин люди неправильно розуміють. Виявилося, що жирафи є складним соціальним видом, функціонування яких людина не усвідомлювала до цього дня. Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Mammal Review, пише МедиаПоток.

Традиційно вважалося, що у цих ссавців немає соціальної структури, або вона дуже слабка, однак виявилося, що вона куди більш розвинена. Відзначається, що жирафи до 30 відсотків свого життя проводять в «постпродуктивному стані», що можна порівняти з іншими видами, які мають складні взаємодії усередині виду і спільно доглядають за потомством. Так, у слонів і косаток цей стан триває 35 і 23 відсотки відповідно.

Дослідники виявили, що самки ще довго живуть після менопаузи і допомагають у вирощуванні наступних поколінь, тим самим зберігаючи свої гени. Також дорослі жирафи після закінчення репродуктивного віку беруть участь у вихованні дитинчат і проявляють батьківську турботу про одноплемінників.

«Найдивнішим для мене є те, що ми до цих пір не усвідомлювали, що жирафи мають складну соціальну систему. Протягом десятиліть ми знали про інші види соціально складних ссавців, таких як слони, примати і китоподібні, але складно пояснити те, як такий харизматичний і відомий вид, як жираф, міг бути настільки маловивченим до недавнього часу», – зазначила біологиня Зої Мюллер, одна з авторок наукової роботи.

Вона підкреслила, що розгляд жирафів як високо соціального і складного виду підвищує їх «статус» як ссавців, які заслуговують на захисту. Дослідниця також запропонувала вісім ключових областей для майбутніх досліджень.

Раніше група вчених назвала тварин, найбільш схильних до зараження коронавірусом. Експерти з Інституту інфекційних захворювань Швейцарії, Інституту вірусології та імунології Бернського університету спільно з колегами з Німеччини і Коста-Ріки досліджували 12 видів ссавців. Виявилося, що найбільш схильні до SARS-CoV-2 мавпи і представники сімейства котячих.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про впровадження в Україні стандартів ЄС щодо гуманного ставлення до тварин.

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