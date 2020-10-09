Людям потрібні ліки від коронавірусу, а не асфальтована дорога на цвинтар – депутат



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Марія Іонова стверджує, що представники влади не говорять правду про реальну ситуацію з коронавірусом, і це вкрай небезпечно

Влада пливе за течією, констатуючи цифри зростання захворюваності, але не пропонуючи стратегічних рішень, - Марія Іонова

Уряд не має стратегічного бачення, як боротися з епідемією коронавірусу, яка з кожним днем набирає обертів. Про це заявила після засідання Кабміну народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Марія Іонова.

Депутатка зазначила, що влада пливе за течією, констатуючи цифри зростання захворюваності, але не пропонуючи стратегічних рішень.

«Насправді ми бачимо цифри, а плану заходів, кризового менеджменту ми не бачимо. Чи є проект рішення по перерозподілу бюджету? Які заходи вони будуть вживати для того, щоб цю ситуацію виправити?», – озвучила Іонова головне запитання до урядовців.

«Перше – це медики. Ви знаєте, яка кількість медиків хвора і наскільки мало медиків отримали компенсації. Наприклад родичі тих, хто помер. Так само і обіцяні доплати 300%. Яка була виплачена сума – невідомо», – зауважує Іонова.

«Друге питання – це самі хворі. Степанов вчора заявив, що на одного пацієнта виділяються 45 тисяч гривень. А сьогодні керівник Національної служби здоров’я назвав суму вдвічі меншу. А в реальності мені постійно пишуть з Луганщини, із Західної України про те, що вони ліки змушені купляти самі. Це хворі люди, які не можуть дозволити собі витрати біля 30 тисяч гривень на ліки», – наголошує Марія Іонова.

«І третє питання – Кабінет міністрів має змінити підзаконні акти, щоб родини померлих медиків отримали гроші, щоб місцева влада не шукала приводи, як відмовити у виплатах компенсацій. Все ж таки ці підзаконні акти мають стояти на захисті медиків», – переконана депутатка.

Вона також звернула увагу на критичну ситуацію із киснем. «Ми сьогодні чули деякі рішення по кисню, які були запроваджені. Але реальність така – в Одеській області критично не вистачає кисню. Я знаю – по Луганщині так само не вистачає», – говорить Іонова.

Вона наголосила, що представники влади не говорять правду про реальну ситуацію з коронавірусом, і це вкрай небезпечно. «Таке враження, що погані новини не хочуть приносити Зеленському. А насправді ситуація загрозлива», – застерігає Іонова.

«Тим більше вибори. Як будуть захищені виборці? Чи є план дій? Як будуть захищені члени комісій ТВК, ДВК? Хотілося б почути відповіді на ці питання. Було розказано, що все добре, вони працюють, ліквідують», – говорить Марія Іонова.

Вона також жорстко розкритикувала перепризначення мільярдів з коронавірусного фонду на будівництво доріг.

«Мені вчора один наш колишній колега по парламенту написав, що його друг по палаті, який хворів, сказав – «я не хочу, щоб мене везли на цвинтар по асфальтованій дорозі, хочу, щоб мені дали ліки, а я не брав їх в кредит», – говорить представниця «Європейської солідарності».