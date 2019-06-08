Мадуро наказав відкрити кордон Венесуели з Колумбією



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Ніколас Мадуро

Раніше Венесуела відкрила свої кордони з Бразилією

Президент Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився відкрити закритий у лютому кордон країни з сусідньою Колумбією.

Про це Мадуро написав у своєму Twitter.

«На виконання повною мірою нашого суверенітету я наказав відкрити прикордонні переходи з Колумбією в штаті Тачіра з суботи, 8 червня. Ми — мирний народ, який твердо захищає нашу незалежність і самовизначення», — написав він.

En ejercicio pleno de nuestra soberanía, he ordenado la apertura de los pasos fronterizos con Colombia en el Estado Táchira, a partir de este sábado #8Jun. Somos un pueblo de paz que defiende firmemente nuestra independencia y autodeterminación. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 7 червня 2019 р.

Раніше Венесуела відкрила свої кордони з Бразилією і островом Аруба.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація США тимчасово припинила авіасполучення з Венесуелою у зв'язку з наявною загрозою безпеці в цій країні.

Також радник президента США з національної безпеки Джон Болтон знову закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро піти з посади.