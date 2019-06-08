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    Мадуро наказав відкрити кордон Венесуели з Колумбією

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    <span>Ніколас Мадуро</span> - Мадуро наказав відкрити кордон Венесуели з Колумбією
    Ніколас Мадуро

    Раніше Венесуела відкрила свої кордони з Бразилією

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився відкрити закритий у лютому кордон країни з сусідньою Колумбією.

    Про це Мадуро написав у своєму Twitter.

    «На виконання повною мірою нашого суверенітету я наказав відкрити прикордонні переходи з Колумбією в штаті Тачіра з суботи, 8 червня. Ми — мирний народ, який твердо захищає нашу незалежність і самовизначення», — написав він.

    Раніше Венесуела відкрила свої кордони з Бразилією і островом Аруба.

    Раніше повідомлялося, що Адміністрація США тимчасово припинила авіасполучення з Венесуелою у зв'язку з наявною загрозою безпеці в цій країні.

    Також радник президента США з національної безпеки Джон Болтон знову закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро піти з посади.

    незалежність Венесуела кордон
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