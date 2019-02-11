Мадуро просить допомоги ОПЕК в протидії санкціям США



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Проте представники організації стверджують, що ОПЕК займається видобуванням нафти, а не політикою

Спроби Ірану залучити ОПЕК до протидії санкціям США провалилися

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся із листом до країн ОПЕК, де він просить картель по виробництву нафти допомогти протидіяти санкціям США.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мадуро апелює до того, що дії Вашингтону можуть негативно позначитися на цінах на нафту, що створює додаткові ризики для країн ОПЕК.

Венесуельський президент також апелює в листі від 29 січня на ім’я генсека відповідного об’єднання Мохаммада Баркіндо до того, що Венесуела є однією із країн-засновниць ОПЕК.

Проте представники організації стверджують, що ОПЕК займається видобуванням нафти, а не політикою.

Раніше Венесуела входила до трійки країни в цьому картелі по об’ємам щоденного видобування нафти. До цього в грудні 2018 року Венесуела разом із Лівією і Іраном була звільнена від рішення щодо зменшення щоденного видобування нафти в рамках угоди ОПЕК+ на 1,2 млн. барелів нафти на добу в першій половині 2019 року.

Спроби Ірану залучити ОПЕК до протидії США на фоні запровадження санкцій в листопаді 2018 року закінчилися фіаско.

Раніше повідомлялося, що Національна нафтова компанія Венесуели PDVSA почала переводити рахунки своїх спільних підприємств до «Газпромбанку» (РФ).