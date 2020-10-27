Має не дуже добрий запах – очільник литовського МЗС про боротьбу Зеленського проти Порошенка



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В Україні досі не розв’язана справа про виведення Коломойським грошей з ПриватБанку, і це заперечує щирість намірів Зеленського щодо боротьби з корупцією та олігархами, - керівник МЗС Литви

Боротьба Зеленського з лідером опозиції Петром Порошенком робить Україну схожою на держави, де політичних опонентів саджають за грати, - Лінкявічюс

Надто активна боротьба Зеленського з лідером опозиції Петром Порошенком більше нагадує помсту і робить Україну схожою на держави, де політичних опонентів саджають за грати. Про це в інтерв’ю «Європейській правді» заявив очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, який взяв участь у роботі Київського безпекового форуму.

Він також зауважив, що в Україні досі не розв’язана справа про виведення Коломойським грошей з ПриватБанку, і це заперечує щирість намірів Зеленського щодо боротьби з корупцією та олігархами.

«Зазвичай я уникаю конкретних імен, але якщо ви наполягаєте, то, як приклад, назву Коломойського. Справа Приватбанку досі не розв’язана. Досі є судові позови. Наявні рішення не дають ясності. Через усе це постають питання. Але я не кажу, що він не єдиний «поганий хлопець», це просто приклад, який звучить найчастіше», - говорить Лінкявічюс.

За його словами, переслідування Порошенка створює погане враження про Україну.

«Коли йдеться про колишніх лідерів, колишніх політиків, президентів – то надто активна боротьба з ними має не дуже добрий запах. Це починає більше нагадувати помсту, навіть коли така боротьба має підґрунтя», – зауважує литовський високопосадовець.

«Це створює зовсім інше враження. Україна стає схожою на інші країни, де опозицію саджають до в’язниці. І це порівняння настільки шкодить вашій державі, що я волів би навіть не згадувати їхні назви», - зазначає Лінкявічюс.

«У нас у Литві також є опозиція. Також є політична боротьба, і коли відбувається зміна влади, то часом є спокуса, щоби дехто потрапив за ґрати. Але ж ми цього не робимо! Натомість ми сідаємо за один стіл, ведемо з ними переговори, співпрацюємо. Можливо, це частина політичної культури, але для мене є очевидним, наскільки чутливим є це питання. Особливо коли йдеться про подібні атаки на колишніх лідерів, колишніх президентів. І навіть якщо для їхнього переслідування є підстави, діяти потрібно украй обережно, щоби не створити враження, що таке переслідування має політичне підґрунтя. І я далеко не перший, від кого у Києві чують цю пораду», - резюмував очільник литовського МЗС.