Місія ОБСЄ визнала, що Зеленський організував грубе порушення під час місцевих виборів

Так зване всенародне опитування від президента проводилося біля виборчих дільниць 25 жовтня

Президент перестав бути гарантом виборчих прав українців

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Впервые в истории Украины миссия ОБСЕ, которая наблюдает за украинскими выборами, отметила грубейшее нарушение, которое устроил на выборах... президент Украины. Зеленского не интересует законность и соблюдение правил, он нарушает закон без всяких колебаний.

Вспоминается, как первый президент Леонид Кравчук защищал незаконный опрос Зеленского, как распинались зелеботы всех мастей, что опрос необходим. А вот ОБСЕ показала, чего стоит президентская пропаганда, спасибо.

Главой миссии ОБСЕ по правам человека является Сольрун Гисладоттир, почти все наблюдатели - граждане ЕС. Думаю, это станет хорошим уроком на будущие выборы, в будущем фальсификации власти должны получать еще более жесткую реакцию нашего общества, президент гарантом избирательных прав у нас не является.

Анатолий Ягин работает в Миссии по наблюдению за выборами, он написал в комментах о составе Миссии:

Это 16 иностранцев-аналитиков профессионалов в своей сфере, а также 66 иностранцев наблюдателей, которые имеют большой опыт. Часть украинских граждан (юристов, аналитиков, админ.персонал), который помогает качественно сделать всю работу. Россиян тут нет.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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