Місія ОБСЄ визнала, що Зеленський організував грубе порушення під час місцевих виборів
Президент перестав бути гарантом виборчих прав українців
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Впервые в истории Украины миссия ОБСЕ, которая наблюдает за украинскими выборами, отметила грубейшее нарушение, которое устроил на выборах... президент Украины. Зеленского не интересует законность и соблюдение правил, он нарушает закон без всяких колебаний.
Вспоминается, как первый президент Леонид Кравчук защищал незаконный опрос Зеленского, как распинались зелеботы всех мастей, что опрос необходим. А вот ОБСЕ показала, чего стоит президентская пропаганда, спасибо.
Главой миссии ОБСЕ по правам человека является Сольрун Гисладоттир, почти все наблюдатели - граждане ЕС. Думаю, это станет хорошим уроком на будущие выборы, в будущем фальсификации власти должны получать еще более жесткую реакцию нашего общества, президент гарантом избирательных прав у нас не является.
Анатолий Ягин работает в Миссии по наблюдению за выборами, он написал в комментах о составе Миссии:
Это 16 иностранцев-аналитиков профессионалов в своей сфере, а также 66 иностранцев наблюдателей, которые имеют большой опыт. Часть украинских граждан (юристов, аналитиков, админ.персонал), который помогает качественно сделать всю работу. Россиян тут нет.
Джерело: блог Юрія Бутусова