Македонія перейменує аеропорт заради дружби з Грецією

У Давосі відбулась перша зустріч прем’єрів Македонії та Греції за останні сім років

Уряд Македонії перейменує головний аеропорт країни у столиці Скоп’є, який зараз названо на честь Олександра Македонського. Про це повідомляє DW. [READ_MORE] Про це заявив прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв після зустрічі з грецьким колегою Алексісом Ципрасом в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.



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Прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв провів зустріч з грецьким колегою Алексісом Ципрасом

У Давосі відбулась перша зустріч прем’єрів Македонії та Греції за останні сім років

Уряд Македонії перейменує головний аеропорт країни у столиці Скоп’є, який зараз названо на честь Олександра Македонського. Про це повідомляє DW.

Про це заявив прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв після зустрічі з грецьким колегою Алексісом Ципрасом в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Заєв також заявив, що буде змінена назва автомагістралі, яка з’єднує Македонію та Грецію.

«Уряд змінить назву аеропорту та шосе. Шосе буде називатися Дружба. Наша діяльність показує нашу добру волю. Це свідчить про те, що у нас немає територіальних претензій. Вони (Греція) демонструватимуть добру волю і дозволять нам розширити нашу співпрацю з ЄС та іншими міжнародними організаціями», — заявив македонський політик.

На даний момент нова назва аеропорту невідома.

Це була перша зустріч прем’єрів Македонії та Греції за останні сім років.

У свою чергу грецький прем’єр сказав своєму колезі: «Ми підтримаємо вашу країну пропозицією приєднатися до Адріатично-Іонічної ініціативи та ратифікувавши другу частину Договору про вступ до ЄС в грецькому парламенті».

Остаточне рішення щодо суперечки із Грецією та нової назви для своєї держави Македонія прийме на загальнонаціональному референдумі, заявив прем’єр-міністр країни Зоран Заєв.

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