Макрон активно переконує німецьких соціал-демократів сформувати велику коаліцію

Алексіс Ципрас також активно агітує Мартіна Шульца приєднатися до уряду

Очільник Соціал-демократичної партії ФРН Мартін Шульц повідомив німецьким ЗМІ, що мав численні телефонні розмови з очільником Франції Еммануелєм Макроном. Президент Франції постійно, за словами Шульца, закликає його і СДПН загалом знову сформувати разом із ХДС/ХСС уряд «великої коаліції». Про це повідомляє видання EU Observer. Однак,



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Президент Франції Еммануель Макрон

Алексіс Ципрас також активно агітує Мартіна Шульца приєднатися до уряду

Очільник Соціал-демократичної партії ФРН Мартін Шульц повідомив німецьким ЗМІ, що мав численні телефонні розмови з очільником Франції Еммануелєм Макроном. Президент Франції постійно, за словами Шульца, закликає його і СДПН загалом знову сформувати разом із ХДС/ХСС уряд «великої коаліції». Про це повідомляє видання EU Observer.

Однак, при цьому не лише президент Франції закликає німецьких соціал-демократів саме до такого кроку. Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас також звертався до Мартіна Шульца із таким проханням.

Така ситуація не є дивною, адже для президента Франції присутність СДПН в уряді ФРН - це не лише гарантія того, що німецький уряд буде стабільним, що особливо важливо для ЄС загалом. Німецькі соціал-демократи набагато позитивніше ставляться до пропозиції президента Франції щодо подальшої інтеграції ЄС у сфері фінансів на противагу більш стриманій реакції ХДС/ХСС і Ангели Меркель, зокрема. Особливо це стосується нинішнього керівника МЗС ФРН представника СДПН Зігмара Габріеля, який персонально має гарні відносини із Макроном.

Так само для Афін присутність СДПН в уряді і відсутність там Вільної демократичної партії було б позитивним розвитком подій, зважаючи на остаточну невирішеність проблематики боргової кризи. Німецькі соціал-демократи завжди більш поблажливо ставилися до боргу Греції, в тому числі пропонуючи його часткове списання. На противагу цьому ХДС/ХСС і ВДП відстоювали більш консервативну позицію щодо необхідності Афінам із часом виплатити повністю всі наявні борги, які складають 175% ВВП.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель розпочала переговори з лідером Соціал-демократичної партії Німеччини Мартіном Шульцом щодо створення «великої коаліції».