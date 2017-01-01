Меркель та Шульц розпочали перемовини про створення «великої коаліції»
- Сьогодні, 02:47
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Переговори почались на запрошення президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра
Канцлер Німеччини Ангела Меркель розпочала переговори з лідером Соціал-демократичної партії Німеччини Мартіном Шульцом щодо створення «великої коаліції».
Переговори почались ввечері в четвер, 30 листопада, на запрошення президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Сам президент залишив свій офіс у розпорядженні гостей.
Лідери партій мають з'ясувати, чи готові вони почати переговори щодо формування наступного уряду Німеччини.
Декілька днів тому Меркель розкритикувала міністра свого уряду заради «великої коаліції».
Як повідомлялося, після провалу попередніх консультацій про формування коаліції «Ямайка» керівництво партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), яку очолює Ангела Меркель, погодилося на переговори про «велику коаліцію».
Джерело: Deutsche Welle