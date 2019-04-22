  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Меркель привітала Зеленського з перемогою на виборах

    • Розсилка
    Канцлер Німеччини Ангела Меркель - Меркель привітала Зеленського з перемогою на виборах
    Канцлер Німеччини Ангела Меркель

    Канцлер Німеччини зазначила, що була б рада вітати Володимира Зеленського найближчим часом у Берліні

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Про це повідомляє прес-служба уряду Німеччини з посиланням на заяву Меркель.

    Читайте також

    «Шановний пане Зеленський, вітаю вас з обранням на посаду президента України. З часу Революції гідності відносини наших країн значною мірою активізувалися - як в політичному, так і в економічному, соціальному і культурному плані. Стабілізація України і мирне врегулювання конфліктів так само важливі для мене, як і здійснення ключових судової реформи, децентралізації і боротьби з корупцією», - вказано у заяві Меркель.

    «Федеральний уряд (Німеччини, - ред.) буде і надалі активно допомагати Україні в її праві на суверенітет і територіальну цілісність», - зазначається у заяві канцлера ФРН.

    Меркель зазначила, що була б рада вітати Зеленського найближчим часом у Берліні.

    Вона побажала Зеленському успіхів у вирішенні поставлених перед ним завдань.

    Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

    Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

    Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

    Читайте також
    Читайте також
    США вибори Ангела Меркель Анджей Дуда Володимир Зеленський президент Себастьян Курц уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ