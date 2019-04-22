Меркель привітала Зеленського з перемогою на виборах



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель

Канцлер Німеччини зазначила, що була б рада вітати Володимира Зеленського найближчим часом у Берліні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Про це повідомляє прес-служба уряду Німеччини з посиланням на заяву Меркель.

«Шановний пане Зеленський, вітаю вас з обранням на посаду президента України. З часу Революції гідності відносини наших країн значною мірою активізувалися - як в політичному, так і в економічному, соціальному і культурному плані. Стабілізація України і мирне врегулювання конфліктів так само важливі для мене, як і здійснення ключових судової реформи, децентралізації і боротьби з корупцією», - вказано у заяві Меркель.

«Федеральний уряд (Німеччини, - ред.) буде і надалі активно допомагати Україні в її праві на суверенітет і територіальну цілісність», - зазначається у заяві канцлера ФРН.

Меркель зазначила, що була б рада вітати Зеленського найближчим часом у Берліні.

Вона побажала Зеленському успіхів у вирішенні поставлених перед ним завдань.

Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

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