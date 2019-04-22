Зеленський подякував Макрону за привітання
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Макрон привітав Зеленського по телефону
Кандидат у президенти України Володимира Зеленський, який, за даними Національного екзит-полу, є лідером виборчих перегонів, подякував президентові Франції Емманюелю Макрону за привітання.
Про це він написав у Faceboоk.
Макрон привітав Зеленського по телефону. У відповідь Зеленський подякував французькому президенту за підтримку.
«Дякую Президенту Франції Емманюелю Макрону за привiтання!» - написав Зеленський українською і французькою мовою.
Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.
Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.
Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.
Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.