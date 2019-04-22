Зеленський подякував Макрону за привітання



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Президент Франції Еммануель Макрон привітав із перемогою на виборах Володимира Зеленського

Макрон привітав Зеленського по телефону

Кандидат у президенти України Володимира Зеленський, який, за даними Національного екзит-полу, є лідером виборчих перегонів, подякував президентові Франції Емманюелю Макрону за привітання.

Про це він написав у Faceboоk.

Макрон привітав Зеленського по телефону. У відповідь Зеленський подякував французькому президенту за підтримку.

«Дякую Президенту Франції Емманюелю Макрону за привiтання!» - написав Зеленський українською і французькою мовою.

Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.