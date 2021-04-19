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    Переговори у Парижі: бізнес-партнери Путіна Макрон і Меркель схиляли Зеленського до капітуляції

    • Олег Тягнибок

      Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

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    Переговори у Парижі: бізнес-партнери Путіна Макрон і Меркель схиляли Зеленського до капітуляції

    Час усвідомити: ніякого миру нормандський формат не приніс нам за 7 років. І не принесе

    Про переговори Зеленського, Макрона і Меркель у Парижі. На холодну голову і без зайвих емоцій.

    Як ми й прогнозували — бізнес-партнери Путіна схиляли Зеленського до капітуляції.

    Цитую слова Макрона за результатами зустрічі:

    «Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим».

    Ніякого засудження дій Кремля на Донбасі. Жодної згадки про Крим і ситуацію в Приазов’ї. Вже навіть «стурбованість» не висловлюють. Тільки продовжують тиснути, змушуючи до виконання написаних Путіним мінських угод...

    Просто знущання над українцями!

    Час усвідомити: ніякого миру нормандський формат не приніс нам за 7 років. І не принесе. Ніколи. Тільки відмова від мінських угод і перехід до будапештського формату за участі США та Великої Британії можуть завершити цю війну українською перемогою.

    Офіційні Лондон і Вашингтон, судячи з останніх подій, це уже зрозуміли. Тепер має дійти і до Зеленського.

    Джерело: блог Олега Тягнибока

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Нормандський формат Крим Росія США санкції Ангела Меркель Володимир Зеленський Еммануель Макрон
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