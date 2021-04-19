Переговори у Парижі: бізнес-партнери Путіна Макрон і Меркель схиляли Зеленського до капітуляції

Час усвідомити: ніякого миру нормандський формат не приніс нам за 7 років. І не принесе

Про переговори Зеленського, Макрона і Меркель у Парижі. На холодну голову і без зайвих емоцій.

Як ми й прогнозували — бізнес-партнери Путіна схиляли Зеленського до капітуляції.

Цитую слова Макрона за результатами зустрічі:

«Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим».

Ніякого засудження дій Кремля на Донбасі. Жодної згадки про Крим і ситуацію в Приазов’ї. Вже навіть «стурбованість» не висловлюють. Тільки продовжують тиснути, змушуючи до виконання написаних Путіним мінських угод...

Просто знущання над українцями!

Час усвідомити: ніякого миру нормандський формат не приніс нам за 7 років. І не принесе. Ніколи. Тільки відмова від мінських угод і перехід до будапештського формату за участі США та Великої Британії можуть завершити цю війну українською перемогою.

Офіційні Лондон і Вашингтон, судячи з останніх подій, це уже зрозуміли. Тепер має дійти і до Зеленського.

Джерело: блог Олега Тягнибока

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