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    Макрон приїде в Москву на святкування 75-річчя Перемоги

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    Макрон та Путін під час зустрічі на півдні Франції у серпні цього року - Макрон приїде в Москву на святкування 75-річчя Перемоги
    Макрон та Путін під час зустрічі на півдні Франції у серпні цього року
    Фото: АР

    Відвідати святкування 9 травня у Москві погодилися лідери Індії, Куби, Франції, Чехії, Венесуели, Молдови, Білорусі, Вірменії та Сербії

    Президент Франції збирається відвідати заходи з нагоди святкування 75-річчя Перемоги над нацистською Німеччиною, які відбудуться у Москві у травні 2020 року.

    Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан на початку переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляє «Інтерфакс».

    У серпні помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що відвідати святкування 9 травня у Москві погодилися лідери Індії, Куби, Франції, Чехії, Венесуели, Молдови, Білорусі, Вірменії та Сербії.

    За словами Ушакова, запрошення на святкування планують надіслати і президенту України Володимиру Зеленському.

    Нагадаємо, президент Франції Макрон у своєму Twitter 7 вересня позитивно сприйняв звільнення режисера Олега Сенцова, який повернувся в Україну в рамках обміну полоненими між РФ і Україною.

    Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

    7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Також у суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.

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