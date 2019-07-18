  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Макрон прийняв запрошення взяти участь у заходах 9 травня в Москві, - Кремль

    • Розсилка
    Президент Франції Еммануель Макрон - Макрон прийняв запрошення взяти участь у заходах 9 травня в Москві, - Кремль
    Президент Франції Еммануель Макрон

    Президенти Франції та Росії також обговорили, зокрема, Сирію, Україну і іранську ядерну програму

    Під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, президент Франції Еммануель Макрон прийняв запрошення взяти участь в заходах в Москві 9 травня 2020 року, передає з посиланням на заяву, розміщену на сайті Кремля.

    «Намічено графік майбутніх контактів в різних форматах. Еммануель Макрон з вдячністю прийняв запрошення Володимира Путіна взяти участь в урочистих заходах в Москві 9 травня 2020 року нагоди 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні», - заявили в Кремлі.

    Повідомляється, що президенти також обговорили, зокрема, Сирію, Україну і іранську ядерну програму.

    Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп під час прес-конференції за підсумками саміту «Великої двадцятки» заявив, що «дуже серйозно обміркує» запрошення президента РФ Володимира Путіна відвідати Москву в 2020 році для участі у святкуванні «Дня Перемоги».

    Читайте також
    Росія США Путін Дональд Трамп Франція Еммануель Макрон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ