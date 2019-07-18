Макрон прийняв запрошення взяти участь у заходах 9 травня в Москві, - Кремль



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Президент Франції Еммануель Макрон

Президенти Франції та Росії також обговорили, зокрема, Сирію, Україну і іранську ядерну програму

Під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, президент Франції Еммануель Макрон прийняв запрошення взяти участь в заходах в Москві 9 травня 2020 року, передає з посиланням на заяву, розміщену на сайті Кремля.

«Намічено графік майбутніх контактів в різних форматах. Еммануель Макрон з вдячністю прийняв запрошення Володимира Путіна взяти участь в урочистих заходах в Москві 9 травня 2020 року нагоди 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні», - заявили в Кремлі.

Повідомляється, що президенти також обговорили, зокрема, Сирію, Україну і іранську ядерну програму.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп під час прес-конференції за підсумками саміту «Великої двадцятки» заявив, що «дуже серйозно обміркує» запрошення президента РФ Володимира Путіна відвідати Москву в 2020 році для участі у святкуванні «Дня Перемоги».