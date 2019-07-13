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    У світі

    Макрон оголосив про створення командування космічних військ Франції

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    Президент Франції Еммануель Макрон - Макрон оголосив про створення командування космічних військ Франції
    Президент Франції Еммануель Макрон

    Нова військова доктрина про створення космічного командування посилить захист французьких супутників

    Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в структурі Військово-повітряних сил створюється командування космічних військ.

    Про це у суботу повідомляє Reuters.

    Напередодні Дня взяття Бастилії, що відзначається 14 липня, Макрон сказав, що нова військова доктрина про створення космічного командування посилить захист французьких супутників.

    «Щоб забезпечити розвиток і зміцнення наших космічних можливостей, у вересні наступного року у Військово-повітряних силах буде створено космічне командування», - сказав Макрон.

    Нагадаємо, 19 лютого президент США Дональд Трамп підписав політичну директиву про створення Космічних сил для «стримування агресії та захист інтересів» США у космосі.

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