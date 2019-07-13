Макрон оголосив про створення командування космічних військ Франції
Нова військова доктрина про створення космічного командування посилить захист французьких супутників
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в структурі Військово-повітряних сил створюється командування космічних військ.
Про це у суботу повідомляє Reuters.
Напередодні Дня взяття Бастилії, що відзначається 14 липня, Макрон сказав, що нова військова доктрина про створення космічного командування посилить захист французьких супутників.
«Щоб забезпечити розвиток і зміцнення наших космічних можливостей, у вересні наступного року у Військово-повітряних силах буде створено космічне командування», - сказав Макрон.
Нагадаємо, 19 лютого президент США Дональд Трамп підписав політичну директиву про створення Космічних сил для «стримування агресії та захист інтересів» США у космосі.