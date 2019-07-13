Макрон оголосив про створення командування космічних військ Франції



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Президент Франції Еммануель Макрон

Нова військова доктрина про створення космічного командування посилить захист французьких супутників

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в структурі Військово-повітряних сил створюється командування космічних військ.

Про це у суботу повідомляє Reuters.

Напередодні Дня взяття Бастилії, що відзначається 14 липня, Макрон сказав, що нова військова доктрина про створення космічного командування посилить захист французьких супутників.

«Щоб забезпечити розвиток і зміцнення наших космічних можливостей, у вересні наступного року у Військово-повітряних силах буде створено космічне командування», - сказав Макрон.

Нагадаємо, 19 лютого президент США Дональд Трамп підписав політичну директиву про створення Космічних сил для «стримування агресії та захист інтересів» США у космосі.

Бюджет нового відомства складе лише 100 млн доларів.