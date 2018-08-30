Макрон виступає за встановлення «нових стратегічних відносин» з РФ
-
Розсилка
Французький лідер закликав «оновити» взаємодію з Москвою з питань кібербезпеки й оборони
ЄС необхідні «стратегічні відносини» з Туреччиною і Росією заради міжнародної стабільності.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Reuters.
Французький лідер закликав «оновити» взаємодію з Москвою з питань кібербезпеки й оборони.
«Я вважаю, що ми маємо повністю оновити наші відносини з Росією після завершення «холодної війни». Нашим інтересам відповідає, щоб у ЄС були стратегічні відносини як з Туреччиною, так і з Росією. Це принесе стабільність, а в довгостроковій перспективі це принесе більше сил і узгодженості», - зазначив Макрон.
Французький президент додав, що в діалозі між Росією і ЄС необхідно окреслити «нові контури».
Як повідомлялося, Путіна запросили на урочистості до Франції.