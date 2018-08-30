  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Макрон виступає за встановлення «нових стратегічних відносин» з РФ

    • Розсилка
    <span>Володимир Путін і Емманюель Макрон</span> - Макрон виступає за встановлення «нових стратегічних відносин» з РФ
    Володимир Путін і Емманюель Макрон

    Французький лідер закликав «оновити» взаємодію з Москвою з питань кібербезпеки й оборони

    ЄС необхідні «стратегічні відносини» з Туреччиною і Росією заради міжнародної стабільності.

    Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Reuters.

    Французький лідер закликав «оновити» взаємодію з Москвою з питань кібербезпеки й оборони.

    «Я вважаю, що ми маємо повністю оновити наші відносини з Росією після завершення «холодної війни». Нашим інтересам відповідає, щоб у ЄС були стратегічні відносини як з Туреччиною, так і з Росією. Це принесе стабільність, а в довгостроковій перспективі це принесе більше сил і узгодженості», - зазначив Макрон.

    Французький президент додав, що в діалозі між Росією і ЄС необхідно окреслити «нові контури».

    Як повідомлялося, Путіна запросили на урочистості до Франції.

    Читайте також
    ЄС Росія Путін Франція Еммануель Макрон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ