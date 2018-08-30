Макрон виступає за встановлення «нових стратегічних відносин» з РФ



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Володимир Путін і Емманюель Макрон

Французький лідер закликав «оновити» взаємодію з Москвою з питань кібербезпеки й оборони

ЄС необхідні «стратегічні відносини» з Туреччиною і Росією заради міжнародної стабільності.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Reuters.

Французький лідер закликав «оновити» взаємодію з Москвою з питань кібербезпеки й оборони.

«Я вважаю, що ми маємо повністю оновити наші відносини з Росією після завершення «холодної війни». Нашим інтересам відповідає, щоб у ЄС були стратегічні відносини як з Туреччиною, так і з Росією. Це принесе стабільність, а в довгостроковій перспективі це принесе більше сил і узгодженості», - зазначив Макрон.

Французький президент додав, що в діалозі між Росією і ЄС необхідно окреслити «нові контури».

Як повідомлялося, Путіна запросили на урочистості до Франції.