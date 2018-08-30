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    У світі

    Путіна запросили на урочистості до Франції

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    Володимир Путін відвідає Францію у листопаді&nbsp; - Путіна запросили на урочистості до Франції
    Володимир Путін відвідає Францію у листопаді 

    Заходи з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни (1914-1918) пройдуть у Франції 11 листопада

    У Кремлі заявили, що отримали запрошення французької сторони на відзначення річниці закінчення Першої світової війни, яке планується в листопаді 2018 року у Франції.

    Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков, повідомляє ТАСС.

    Запрошення, за його словами, наразі розглядається.

    «Дійсно, є така пропозиція, і це питання опрацьовується і буде надалі узгоджуватимуться дипломатичними каналами. Якщо буде все-таки прийняте рішення про таку поїздку, ми зробимо відповідне оголошення», - сказав представник Кремля.

    Заходи з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни (1914-1918) пройдуть у Франції 11 листопада.

    Варто зазначити, що востаннє Путін брав участь у заходах такого рівня у 2014 році з нагоди 70-річчя висадки союзників у Нормандії. У 2015 році його не покликали на 70 річницю звільнення концтабору "Аушвіц-Біркенау".

     

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