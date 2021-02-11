Малайзія робитиме іноземцям щеплення від коронавірусу безкоштовно

Робити щеплення будуть іноземцям з документами і тим, хто перебуває в країні нелегально, а також біженцям

Іноземці, які проживають у Малайзії, отримають щеплення від коронавірусу безкоштовно. Уряд назвав це гуманітарним кроком, повідомляють місцеві ЗМІ.

В урядовому комітеті з питань вакцинації підкреслили, що безпечного середовища без ковіду можна домогтися тільки в разі вакцинації якомога більшої кількості громадян.

«Надання можливості пройти вакцинацію під час пандемії - це гуманітарний крок», – йдеться в заяві.

Відзначається, що на щеплення зможуть розраховувати не тільки іноземні громадяни, що легально проживають в країні, а й біженці, здобувачі статусу біженця, а також іммігранти без документів.

Вакцинація починається в країні наприкінці лютого.

Прем'єр-міністр країни Мухіддін Ясін раніше оголосив, що вакцини проти ковід будуть надаватися малайзійцям безкоштовно, додавши, що уряд не має плану зробити вакцинацію обов'язковою.

У листопаді Малайзія заявила, що погодилася купити 12,8 мільйона доз вакцини від Pfizer і BioNTech. А в січні країна підписала другу угоду з Pfizer, щоб отримати додатково 12,2 мільйона доз вакцини.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі почали безкоштовно робити ковід-щеплення іноземцям. Програма стартувала 9 лютого. У центрі вакцинації утворилися черги. Серед іноземців, які зробили щеплення в перший день цієї програми, – громадяни Філіппін, Молдови та Нігерії.

Нагадаємо, що Кабмін заборонив російську вакцину від коронавірусу.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax. Інформація про закупівлі російської вакцини є фейком.

Під час форуму «Україна 30» президент України Володимир Зеленський заявив, що українці «не кролики» для експериментів з російською вакциною проти коронавірусу.

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