Sinovac Biotech подала заявку на реєстрацію в Україні вакцини проти Covid-19

Дозвіл на екстрене застосування вакцини проти Covid-19 виробника Sinovac вже надано компетентними органами Туреччини, Бразилії, Китаю та Індонезії

У той час, як стало відомо, яка компанія займеться транспортуванням вакцин, що потребують ультранизьких температур, компанія Sinovac Biotech (Китай) подала заявку на реєстрацію в Україні вакцини проти коронавірусу Covid-19.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

«Компанія Sinovac подала заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини проти Covid-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування. Дозвіл на екстрене застосування вакцини проти Covid-19 виробника Sinovac вже надано компетентними органами Туреччини, Бразилії, Китаю та Індонезії», — йдеться в повідомленні.

«Лекхім» уклала угоду про постачання в I півріччі 2021 роки 5 млн доз вакцини проти Covid-19 з Sinovac Biotech.

МОЗ очікує початок постачання вакцин проти коронавірусу виробництва Sinovac Biotech в лютому.

У контракті, який Україна підписала з Sinovac Biotech, зазначено, що ефективність препарату повинна становити не менше 70%.

30 грудня Міністерство охорони здоров'я домовилося з Sinovac Biotech про закупівлю 1,913 млн доз вакцини від коронавірусу.

Між іншим, глава відомої американської корпорації вважає, що ковід-вакцинація буде щорічною. Через мутацію вірусу щеплення, ймовірно, доведеться робити так само регулярно, як й від грипу.

До слова, українська компанія «Лекхім» попередила держпідприємство «Медичні закупівлі України» про затримку першої партії китайської антиковідної вакцини Sinovac Biotech.

Також стало відомо, що Україна є однією з тих країн, які будуть включені у першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медичних працівників, старших людей, тих, хто безпосередньо спілкується з коронавірусними пацієнтами.

За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.