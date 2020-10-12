Малинове варення тільки нашкодить. Дієтолог – про правильне харчування під час гострої фази коронавірусу



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Варення з малини і калини шкідливо впливає на хворого під час лікування коронавірусу

Якщо людина вже захворіла на вірусну інфекцію, як вона має харчуватися?

Дієтолог Світлана Фус розповіла, що можна їсти, коли людина захворіла і перебуває у гострій фазі коронавірусу. В інтерв’ю «Главкому» фахівчиня пояснила, які саме продукти допоможуть, а які нашкодять.

«Коли людина хвора, часто у запальному процесі задіяні різні органи і тканини. Може бути вражена глотка, тому необхідно дотримуватися щадного харчування, особливо у перші, гострі дні хвороби. Потрібна їжа, яка легко сприймається нашим організмом – перетерті супи-пюре, якісь бульйони. До речі, курячий бульйон містить багато поживних речовин. Кілька днів людина має вживати таку легку їжу, яка буде відновлювати сили організму, але не буде його перенавантажувати», – каже дієтолог.

Також, Світлана Фус зазначає, що солодкі варення тільки погіршать стан хворого.

«Тут хочу зауважити, що у гострий період захворювання наші люди чомусь налягають на чаї з варенням з малини і калини. В організм потрапляє багато цукру, а це шкідливо. Крім того, не потрібно багато м’яса чи якихось твердих продуктів. Ще один стереотип – що у період хвороби начебто треба більше їсти. Це неправда. І потім, ви знаєте, що нема універсальної порції: чоловік заввишки 180 см і дівчина зростом у 150 см потребують різних за розміром порцій. Коли людина виходить з гострого процесу, варто розширювати діапазон продуктів і переходити поступово до звичного раціону», – зазначила дієтолог.

Крім того, Світлана Фус рекомендувала споживати вітаміни тільки після призначення лікаря.

«Я вважаю, що вітаміни з баночки можна вживати лише у тому випадку, коли у людини є клінічні прояви дефіциту вітамінів. Їх має призначати лікар-дієтолог, який проаналізує раціон, оцінить харчовий статус людини і зрозуміє, яких вітамінів та мінералів не вистачає у кожному конкретному випадку», – пояснила Фус.

Нагадаємо, що науковці назвали вітамін, який знижує ризик підхопити коронавірус.

До слова, вчені назвали фактор, що значно знижує смертність від коронавірусу.

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