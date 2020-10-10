Малинове варення лише нашкодить. Дієтолог – про правильне харчування під час пандемії інтерв'ю

Що їсти, аби не захворіти і швидко одужати

Осінь – традиційна пора початку епідемії грипу та ГРВІ. У цей час громадяни шукають способи, як укріпити здоров’я. Одні вакцинуються, інші віддають перевагу методам народної медицини, треті вважають, що для порятунку від хвороби достатньо вести здоровий спосіб життя. Та цьогоріч ситуація вкрай специфічна. Сезон грипу та ГРВІ збігся із пандемією коронавірусної хвороби. Це вимагає від кожного застовування засобів індивідуального захисту. Укріпити свій стан і вберегти організм від згубного впливу вірусів також допоможе правильне харчування.

Дієтолог Світлана Фус в інтерв’ю «Главкому» наголошує: для захисту від інфекцій важливо дотримуватись певних правил добору продуктів, а задля ефективного лікування у разі хвороби варто переглянути своє ставлення до традиційних порад щодо малинового варення чи теплого пива.

Дієтолог Світлана Фус (фото: stb.ua)

Яким має бути раціон людини у період спалаху інфекційних захворювань (Covid-19, грип, ГРВІ)?

Перш за все, харчування має бути повноцінним. У цей період не можна дотримуватися якихось дієт – тільки правильне повноцінне харчування: білки, складні вуглеводи. Воно підтримує імунну систему, здатність організму до виведення токсичних речовин.

По-друге, потрібно обмежити споживання солодощів – вони шкідливі для кишечної мікрофлори. Хочу зазначити, що у людини 80% імунітету зосереджено саме у кишківнику. Відповідно, вживання цукру у різних формах – від напоїв до тістечок – може знизити опір організму захворюванням.

По-третє, важливим елементом харчування у цей період є жири, адже досить багато вітамінів, які ми отримуємо з їжею, є жиророзчинними, і без цього компонента просто не засвоюються організмом. До прикладу, жиророзчинний вітамін А бере участь у системі захисту легеневої тканини і слизових оболонок.

Пандемія коронавірусу завдає шкоди не лише фізичному, але і психічному здоров’ю населення. Кожен намагається втамувати тривогу найбільш доступними методами, один з них – солодке. Чи можна у цей період дозволити собі більше тортиків – з метою подолання стресу?

Здорове харчування не виключає солодких продуктів, ми завжди можемо дозволити собі невеликий десерт. Бажано це робити не на ніч, а у першій половині дня. На тлі нормального збалансованого раціону, який має складати 90-95% харчування людини, ми можемо допустити 5-10% доповнень до раціону. Інша річ, що ми віддаємо перевагу якимось відверто шкідливим продуктам: тістечкам, тортам, цукеркам. Натомість раджу звернути увагу на якісний шоколад чи десерти з натуральних продуктів.

Крім того, депресія може бути пов’язана із браком в організмі речовин, які відповідають за нормальне функціонування мозку – це жири, цинк, білки. Вони допоможуть не допустити такого стану чи якомога швидше вийти з нього.

Як щодо алкоголю – чи можна його вживати для зняття тривоги, скільки та яких напоїв?

Давайте виходити з того, що у медичній сфері в усьому світі алкоголь визнаний гепатотоксичною (такою, що отруює печінку) і нейротоскичною (такою, що отруює нервові клітини) речовиною. Медиками встановлена одноразова безпечна доза алкоголю: для міцних напоїв це близько 50 мл для чоловіків і 30 мл для жінок, якщо говорити про сухе вино, то це 200 мл для чоловіків та 150 мл для жінок.

Це одноразовий прийом – умовно кажучи, впродовж дня. Це питання відповідальності кожної людини. Якщо людина не хоче зберігати свій мозок і печінку – вибір кожного. Відтак, тепле пиво, яке чомусь вважається корисним при застуді, не може бути ліками.

Якщо людина вже захворіла на вірусну інфекцію, як вона має харчуватися?

Коли людина хвора, часто у запальному процесі задіяні різні органи і тканини. Може бути вражена глотка, тому необхідно дотримуватися щадного харчування, особливо у перші, гострі дні хвороби. Потрібна їжа, яка легко сприймається нашим організмом – перетерті супи-пюре, якісь бульйони. До речі, курячий бульйон містить багато поживних речовин. Кілька днів людина має вживати таку легку їжу, яка буде відновлювати сили організму, але не буде його перенавантажувати.

Тут хочу зауважити, що у гострий період захворювання наші люди чомусь налягають на чаї з варенням з малини і калини. В організм потрапляє багато цукру, а це шкідливо. Крім того, не потрібно багато м’яса чи якихось твердих продуктів. Ще один стереотип – що у період хвороби начебто треба більше їсти. Це неправда. І потім, ви знаєте, що нема універсальної порції: чоловік заввишки 180 см і дівчина зростом у 150 см потребують різних за розміром порцій.

Коли людина виходить з гострого процесу, варто розширювати діапазон продуктів і переходити поступово до звичного раціону.

Чи варто у цей період вживати вітаміни з баночки?

Я вважаю, що вітаміни з баночки можна вживати лише у тому випадку, коли у людини є клінічні прояви дефіциту вітамінів. Їх має призначати лікар-дієтолог, який проаналізує раціон, оцінить харчовий статус людини і зрозуміє, яких вітамінів та мінералів не вистачає у кожному конкретному випадку.

Наталія Сокирчук, «Главком»

Читайте також: