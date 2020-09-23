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    Здоров'я

    Дієтолог назвав фрукт, який допоможе в боротьбі з облисінням

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    В одному плоді авокадо міститься близько 20 відсотків денної норми вітаміну Е - Дієтолог назвав фрукт, який допоможе в боротьбі з облисінням
    В одному плоді авокадо міститься близько 20 відсотків денної норми вітаміну Е

    Експерт стверджує, що при випаданні волосся корисно їсти авокадо

    Новозеландський дієтолог Райан Раман назвав сільськогосподарські культури, які допомагають в боротьбі з облисінням. Про це пише видання Daily Express.

    Авокадо багаті вітаміном Е, який захищає шкіру голови від пошкодження і окисного стресу. За словами дієтолога, в одному плоді авокадо міститься близько 20 відсотків денної норми вітаміну Е.

    «Ми не контролюємо такі фактори, як вік і генетика, але можемо змінити свій раціон. Збалансована дієта, що містить правильні поживні речовини, сприяє росту волосся, особливо в тих випадках, коли вони випадали через погане харчування», – сказав дієтолог Райан Раман.

    Ще один продукт, який запобігає облисіння – батат. Дієтолог зазначає, що батат є чудовим джерелом бета-каротину і здатний прискорити ріст волосся.

    Раніше австралійський дієтолог Сьюзі Барелл назвала продукти, які не слід їсти на сніданок. За її словами, найменше для ранкового прийому їжі підходить пита: в цих коржиках занадто багато вуглеводів, які викликають підвищення рівня цукру в крові.

    Нагадаємо, що дієтолог назвала продукти, які сповільнюють процес старіння.

    продукти культура харчування вік
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