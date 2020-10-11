Чим гасити стрес під час пандемії? Дієтолог дала поради



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Здорове харчування не виключає солодких продуктів, ми завжди можемо дозволити собі невеликий десерт, - каже дієтолог

Фахівець радить звернути увагу на якісний шоколад чи десерти з натуральних продуктів

Дієтолог Світлана Фус розповіла, що варто їсти, в умовах стресової ізоляції та лікування коронавірусу чи сезонних хвороб, та пояснила, чи можна гасити тривожні стани солодким та спиртним.

В інтерв’ю «Главкому» дієтолог зазначила:

«Здорове харчування не виключає солодких продуктів, ми завжди можемо дозволити собі невеликий десерт. Бажано це робити не на ніч, а у першій половині дня. На тлі нормального збалансованого раціону, який має складати 90-95% харчування людини, ми можемо допустити 5-10% доповнень до раціону. Інша річ, що ми віддаємо перевагу якимось відверто шкідливим продуктам: тістечкам, тортам, цукеркам. Натомість раджу звернути увагу на якісний шоколад чи десерти з натуральних продуктів».

Крім того, депресія, на думку фахівчині, може бути пов’язана із браком в організмі речовин, які відповідають за нормальне функціонування мозку – це жири, цинк, білки. «Вони допоможуть не допустити такого стану чи якомога швидше вийти з нього», – пояснила Фус.

Також, дієтолог наголосила скільки можна випивати алкоголю та чи допомагає при тривожних станах.

«Давайте виходити з того, що у медичній сфері в усьому світі алкоголь визнаний гепатотоксичною (такою, що отруює печінку) і нейротоскичною (такою, що отруює нервові клітини) речовиною. Медиками встановлена одноразова безпечна доза алкоголю: для міцних напоїв це близько 50 мл для чоловіків і 30 мл для жінок, якщо говорити про сухе вино, то це 200 мл для чоловіків та 150 мл для жінок. Це одноразовий прийом – умовно кажучи, впродовж дня. Це питання відповідальності кожної людини. Якщо людина не хоче зберігати свій мозок і печінку – вибір кожного. Відтак, тепле пиво, яке чомусь вважається корисним при застуді, не може бути ліками», – пояснила Фус.

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