Манафорт подав до суду на спецпрокурора Мюллера

Манафорт також вказав у позові ім’я заступника голови мін’юсту США

Колишній керівник кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подав в суд на спеціального прокурора Роберта Мюллера. Манафорт стверджує, що широкомасштабне розслідування слідчої групи щодо можливої змови між кампанією Трампа та Росією виходить за рамки повноважень Мюллера. Він також вказав у позові ім’я заступника голови



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пол Манафорт

Манафорт також вказав у позові ім’я заступника голови мін’юсту США

Колишній керівник кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подав в суд на спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Манафорт стверджує, що широкомасштабне розслідування слідчої групи щодо можливої змови між кампанією Трампа та Росією виходить за рамки повноважень Мюллера.

Він також вказав у позові ім’я заступника голови мін’юсту США Рода Розенстайна.

Нагадаємо, 15 грудня суд погодився звільнити Манафорта з-під домашнього арешту на період судового розслідування.

11 грудня федеральний суддя США залишила чинним рішення про домашній арешт Манафорта до 16 січня, однак зазначила, що це питання буде розглянуто пізніше.

До слова, ЗМІ нещодавно повідомили, що Манафорт і Артеменко причетні до відмови України від асоціації з ЄС у 2013.

Раніше повідомлялося, що Пол Манафорт, який очолював президентську кампанію Дональда Трампа на виборах минулого року, був у Москві щонайменше 18 разів, що свідчить про його набагато більш тісний зв'язок з Росією, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, Манафорт запропонував $12 млн застави за звільнення з-під домашнього арешту.

Перед цим суд у США відхилив прохання Манафорта про скасування домашнього арешту.

Американські ЗМІ також назвали прізвища «причетних» українських політиків.

До слова, наразі Генеральна прокуратура розслідує дві справи, у яких фігурує Пол Манафорт. Перша стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, а друга – в частині матеріалів з «чорної бухгалтерії».

Україна вже готує запити до США з проханням допитати Манафорта.

Читайте також матеріал «Главкома»: Прокляття Манафортом. Подробиці головного політичного скандалу осені у США

Джерело: Укрінформ