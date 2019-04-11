Манжосов відхрестився від погроз на свою адресу



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В ефірі телеканалу Прямий Манжосов спростував, що Зеленський вживає наркотики

Друг дитинства шоумена Володимира Зеленського Денис Манжосов заявив, що поширена ЗМІ інформація про погрози на його адресу не відповідає дійсності

Друг дитинства шоумена Володимира Зеленського і співзасновник «95 Кварталу» Денис Манжосов заявив, що не прийшов на прес-конференцію, яка планувалася в «Українських новинах» 11 квітня, через «мінування» будівлі.

Про це він сказав ввечері в четвер в ефірі телеканалу «Прямий».

Як відомо, на прес-конференції Манжосов повинен був розповісти, чому вирішив припинити співпрацю з екс-колегами, в тому числі Зеленським. Але захід не відбувся, так як Манжосов, за словами директора «Українських новин», зник.

Згодом піарники Манжосова переслали до редакції «Українських новин», де мала відбутись його прес-конференція, його смс-повідомлення з вибаченнями. В смс йшла мова проте, що Манжосову погрожують.

У свою чергу Манжосов в ефірі «Прямого» розповів наступне:

«Я приїхав на конференцію набагато раніше... Був представник з боку організаторів. Я кажу: «А через скільки заплановано початок?». Мені кажуть, що через 40 хвилин. Я сів у машину, поїхав пити каву. Пройшло буквально 20 хвилин, мені подзвонили організатори і повідомили про те, що будівля замінована, що краще не з'являтися».

Він заявив, що поширена ЗМІ інформація про погрози на його адресу не відповідає дійсності.

«Всі дуже сильно хочуть почути якісь неправильні слова, якісь коментарі, якісь провокації в бік одного з кандидатів у президенти», - зауважив Манжосов.

Водночас він спростував, що кандидат у президенти і його товариш Володимир Зеленський вживає наркотики. «Це неправда. Ну, це дурість, висмоктана з пальця», - заявив Манжосов.