  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Маріуполь: радник мера повідомив про нову могилу з тілами закатованих містян (фото)

    У Маріуполі виявили ще одну могилу з тілами жертв російських військових&nbsp; - Маріуполь: радник мера повідомив про нову могилу з тілами закатованих містян (фото)
    У Маріуполі виявили ще одну могилу з тілами жертв російських військових 
    фото з відкритих джерел

    Братську могилу вдалося помітити на супутникових знімках поблизу села Виноградне

    Поблизу кладовища села Виноградне (район блокадного Маріуполя) російські військові викопали ще одну спільну могилу, в якій ховали трупи вбитих і померлих містян. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

    «Нами отримана нову інформацію про масове поховання загиблих маріупольців в намаганні приховати наслідки військових злочинів. Цього разу у Лівобережному районі біля кладовища села Виноградне», – написав Андрющенко.

    За його словами, це – ще одне підтвердження того, що окупанти збирають тіла маріупольців в кожному районі міста й намагаються їх знищити, щоб приховати власні злочини.

    Радник мера Маріуполя закликав журналістів зафіксувати за допомогою стільникових знімків місце розташування братської могили.

    Він також опублікував супутниковий знімок спільної могили маріупольців.

    photo_2022-04-22_17-20-18

    Нагадаємо, днем раніше супутник зафіксував 300-метрову братську могилу під Маріуполем.

    Згідно з супутниковими знімками, викопана траншея тут з’явилась орієнтовно в кінці березня. На знімку від 23 березня її ще не було. На наступному знімку цієї місцевості від 29 березня вже видно вириту траншею довжиною близько 300 м і, ймовірно, техніку, якою її робили.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна поховання #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Маріуполь: радник мера повідомив про нову могилу з тілами закатованих містян (фото)