Маріуполь: радник мера повідомив про нову могилу з тілами закатованих містян (фото)

У Маріуполі виявили ще одну могилу з тілами жертв російських військових

Братську могилу вдалося помітити на супутникових знімках поблизу села Виноградне

Поблизу кладовища села Виноградне (район блокадного Маріуполя) російські військові викопали ще одну спільну могилу, в якій ховали трупи вбитих і померлих містян. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

«Нами отримана нову інформацію про масове поховання загиблих маріупольців в намаганні приховати наслідки військових злочинів. Цього разу у Лівобережному районі біля кладовища села Виноградне», – написав Андрющенко.

За його словами, це – ще одне підтвердження того, що окупанти збирають тіла маріупольців в кожному районі міста й намагаються їх знищити, щоб приховати власні злочини.

Радник мера Маріуполя закликав журналістів зафіксувати за допомогою стільникових знімків місце розташування братської могили.

Він також опублікував супутниковий знімок спільної могили маріупольців.

Нагадаємо, днем раніше супутник зафіксував 300-метрову братську могилу під Маріуполем.

Згідно з супутниковими знімками, викопана траншея тут з’явилась орієнтовно в кінці березня. На знімку від 23 березня її ще не було. На наступному знімку цієї місцевості від 29 березня вже видно вириту траншею довжиною близько 300 м і, ймовірно, техніку, якою її робили.