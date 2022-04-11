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    Ще в одному селі під Києвом виявлено братську могилу із загиблими українцями

    На Київщині виявляють нові братські могили - Ще в одному селі під Києвом виявлено братську могилу із загиблими українцями
    На Київщині виявляють нові братські могили
    фото з відкритих джерел

    Зафіксовано нові докази військових злочинів РФ

    У селі Бузова Бучанського району Київщини виявлено братську могилу, в якій поховані загиблі мирні мешканці. Про це повідомляє у Тwitter Міністерство оборони Британії, спираючись на дані розвідки.

    У відомстві заявили, що після виходу російських військ з північної України продовжують з’являтися додаткові докази військових злочинів Росії.

    «Сюди входить повідомлення про виявлення поблизу села Бузова імпровізованої могили з померлими українськими цивільними», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 8 квітня в Бучі поліція Київщини провела огляд загиблих в одному з найбільш масштабних захоронень цивільних осіб, вбитих під час бойових дій. 40 загиблих з масового захоронення в Бучі - це мирні жителі, які не чинили жодного опору.

    10 квітня під час огляду загиблих на місці масового захоронення в Бучі було виявлено тіло старшого лейтенанта поліції Юрія Чабаха.

    Раніше повідомлялося, що в Бучі з великої братської могили почали діставати тіла закатованих і вбитих росіянами містян.

    Дещо раніше слідчі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Ще в одному селі під Києвом виявлено братську могилу із загиблими українцями