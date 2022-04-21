Супутник зафіксував 300-метрову братську могилу під Маріуполем (фото)

Російськи окупанти масово вивозять тіла загиблих маріупольців у могилу в Мангуші

Супутник зафіксував братську могилу в окупованому російськими військами селищі Мангуш, яке знаходиться поблизу Маріуполя. Це траншея довжиною у більше ніж 300 метрів, повідомляє Радіо Свобода, журналісти якого отримали знімки.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у цьому селищі російські військові влаштували масове поховання загиблих маріупольців.

Згідно з супутниковими знімками, викопана траншея тут з’явилась орієнтовно в кінці березня. На знімку від 23 березня її ще не було. На наступному знімку цієї місцевості від 29 березня вже видно вириту траншею довжиною близько 300 м і, ймовірно, техніку, якою її робили.

На більш свіжому супутниковому знімку за 9 квітня можна помітити, що траншея вже частково прикопана землею і розширена.

Андрющенко розповів журналістам, що тіла загиблих людей з вулиць Маріуполя російські військові спочатку звозять у різні промзони міста, де є великі холодильні камери, а вже потім складають у пакети і вивозять в місця масових захоронень.

«Я так розумію, що вони масово саме туди звозять. Вже тепло – і ви розумієте, що з трупами… Почати (транспортування. – Ред.) вони повинні були з кінця березня, – додав Андрющенко. – Скільки і як їх порахувати – ми не знаємо. Там тисячі мають бути… Але нарешті ми з’ясували, куди вивозять хоча б частину загиблих з Маріуполя».

Довжина траншеї у Мангуші – 300 метрів. Для порівняння - у братській могилі біля церкви у Бучі – 14 метрів. Там були виявлені тіла 70 осіб.

За словами Андрющенка, наразі відоме лише про одне місце масових поховань у Мангуші, але їх може бути більше.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що розблокувати Маріуполь військовим способом неможливо.

19 квітня у Маріуполі російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі заводу «Азовсталь», де перебували понад 300 осіб, зокрема й діти. Напередодні СБУ перехопила розмову одного з російських військових, в якій йшлося про те, що на «Азовсталь» скидатимуть тритонні бомби.

Росія спершу мовчала про цей інцидент, але пізніше визнала, що у розбомбленій «Азовсталі» були цивільні.

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