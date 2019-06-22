Марш рівності у Києві: у поліції розповіли про посилені заходи безпеки



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Марш рівності пройде 23 червня

Учасникам Маршу рівності заборонили закликати до миру з Росією

Правоохоронці попередили учасників Маршу рівності, який пройде 23 червня у Києві, про заборону на використання під час ходи національної символіки Росії чи закликів до миру із нею.

Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

«Ми попередили учасників маршу про недопустимість використання під час ходи національної символіки РФ чи закликів до миру із нею. Це недопустимо», - повідомив Крищенко, якого цитує пресслужба МВС.

Крищенко розповів, що до території, де буде проходити захід, поліція обмежить доступ, будуть встановлені пропускні пункти з металевими рамками.

«Для недопущення і попередження скоєння ймовірних злочинів, до території, де відбуватиметься марш, ми обмежимо доступ. Буде встановлено достатню кількість пропускних пунктів із металевими рамками, аби створити вільний прохід громадянам та представникам ЗМІ», - повідомив начальник поліції Києва.

Він підкреслив, що ситуація під час маршу може змінюватися дуже швидко, тому командири на місцях повинні будуть оперативно реагувати на будь-які виклики.

«Це дуже динамічний захід і обстановка може змінюватися дуже швидко, тому закликаю керівників приймати рішення негайно і на місцях. Особливу увагу звертати на спроби пронести заборонені предмети», - зазначив Крищенко.

У свою чергу голова Національної поліції Сергій Князєв додав, що під час маршу будуть працювати підрозділи поліції діалогу з усієї України.

«На цей захід ми долучаємо сто працівників поліції діалогу з інших регіонів. Ми повинні не допустити провокацій і конфліктів і забезпечити безпеку кожного громадянина», - наголосив Князєв.

Він заявив, що правоохоронці готові комунікувати як із організаторами, так і з опонентами маршу.

За попередньою інформацією, на Марші рівності очікується до 10 тисяч учасників.

Нагадаємо, Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», відбудеться в Києві в неділю, 23 червня.

За даними КМДА, у заході візьмуть участь представники дипломатичних місій, політики іноземних держав, представники міжнародних організацій, міжнародні спостерігачі.

В КМДА напередодні Маршу рівності закликали киян та гостей столиці до толерантності.