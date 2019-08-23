На честь Дня Незалежності у Києві відбудеться Хода гідності



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Захід розпочнеться з ушанування пам'яті героїв, які віддали життя за Україну

На честь Дня Незалежності України у центрі Києва відбудеться урочистий захід – Хода гідності. Він розпочнеться з ушанування пам'яті героїв, які віддали життя, захищаючи свободу та незалежність країни.

Під час церемонії на Алеї Героїв Небесної сотні буде проголошено загальнонаціональну хвилину мовчання. Пролунають сто ударів дзвона, які підхоплять інші міста держави. Вони символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих Героїв Небесної сотні. Алея Героїв Небесної сотні – це рівно сто кроків нашої пам’яті, які країна повинна пройти разом. Під час ходи відбудеться покладання квітів, ближче до кінця Алеї буде представлено декілька художніх інсталяції у вигляді щитів «Беркута», пожежної машини з брандспойтом (тієї, що перекрила вулицю під час бойових дій у 2014-му) і карти України, пофарбованих у білий колір, і які будуть розмальовані дітьми синьо-жовтими долонями.

У пам’ятному заході разом з президентом Володимиром Зеленським та його родиною візьмуть участь рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО, представники громадськості, діти.

Також на Майдані Незалежності буде піднято національний прапор. У рамках святкування на головній площі країни вперше прозвучить Гімн України тривалістю понад 7 хвилин, який виконають оркестри та відомі музиканти із залученням близько 600 голосів, як символ єдності.

Режисером цього заходу виступив Алан Бадоєв, режисером-постановником – Олена Коляденко.

Також до організації дійства залучені українська дизайнерка, авторка суконь-вишиванок Віта Кін, режисери Андрей Боутенок та Марина Шалева, саунд-продюсер, член журі національного відбору «Євробачення» у 2018/2019 роках Євген Філатов.

У заході візьмуть участь всесвітньо відомі оперні співаки Андрій Романенко та Євген Орлов (Лауреат конкурсу Пласідо Домінго, соліст Берлінської державної опери). Спеціальним гостем події стане видатний український композитор Мирослав Скорик.

Народна артистка України Тіна Кароль виконає наживо частину державного гімну України. Окрім неї також співатимуть оперні виконавиці Анжеліна Швачка (лауреат премії ім. Тараса Шевченка) та Оксана Крамарева (Лауреатка конкурсу Пласідо Домінго «Опералія»). Українська співачка ONUKA – Ната Жижченко та представниця України на дитячому «Євробаченні» Дарина Красновецька виступатимуть на сцені в урочистій частині заходу.

Також у заході візьмуть участь військові творчі колективи - зведений військовий оркестр та хор Збройних Сил України, військовий оркестр Національної академії Державної прикордонної служби України, оркестр Національної поліції України, оркестр Державної служби надзвичайних ситуацій, барабанщики Почесної варти при президенті України. Крім того, очікується участь Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Г. Г. Верьовки та піаністів – випускників Київського інституту музики імені Р.М.Глієра. Народний артист України Микола Дядюра диригуватиме Академічним симфонічним оркестром Національної філармонії України.

Також відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Захід звершиться святковою ходою.