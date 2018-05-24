Масштабна афера на 16 млн: у ДФС заявили про затримання одного із учасників банди

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Ще троє зловмисників переховуються від слідства та оголошені в розшук

Співробітниками податкової міліції центрального апарату ДФС під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України під час розслідування кримінального провадження затримано одного із учасників злочинної організації, який з вересня 2017 року перебував у розшуку за вчинення низки особливо тяжких та тяжких злочинів.

Про це 24 травня повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Шляхом обману під приводом поставок металопродукції за період 2015 – 2016 років злочинна організація з 12 чоловік завдала збитків на суму понад 16 млн. грн 70 фізичним та юридичним особам.

Розслідування проти усіх 12 учасників організації відкрито ще з 2015 року. У лютому поточного року обвинувальні акти щодо 8 осіб, серед яких керівники та інші учасники злочинної організації, направлено до суду.

Наразі затриманому учаснику злочинної організації судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці та визначено заставу у розмірі 176 тис. грн.

Ще троє зловмисників переховуються від слідства та оголошені в розшук.

В ході розслідування накладено арешт на кошти та майно підозрюваних на загальну суму 11,7 млн. грн.

Нагадаємо, у Києві оперативники затримали підозрюваного у шахрайстві 32-річного уродженця Молдови, який офіційно перебуває у міжнародному розшуку за скоєння шахрайств у особливо великих розмірах.