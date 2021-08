У США згорів завод Коломойського – ЗМІ

В американському штаті Огайо згорів сталеварний завод. Цей завод нібито належить українському олігарху Ігорю Коломойському. Про це повідомляє американський журналіст-розслідувач Майкл Саллах.

За словами журналіста, масштабна пожежа на заводі сталася минулого тижня. Слідчі з пожежної безпеки підозрюють підпал.

«Ми дійсно вважаємо, що це було зроблено навмисно», – сказав Брайан Бонерт, представник управління пожежної охорони.

Як зазначив журналіст, згорілий завод перебуває під слідством у справі про відмивання грошей.

BREAKING: Ohio fire investigators suspect arson in a big blaze last week at steel factory owned by Ukraine oligarch Ihor Kolomoisky, who is under grand jury investigation for money laundering. "We do believe it was intentionally set," said Brian Bohnert of fire marshal's office. pic.twitter.com/7LptsO0sYz