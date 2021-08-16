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    У США згорів завод Коломойського – ЗМІ

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    Пожежа на заводі сталася минулого тижня - У США згорів завод Коломойського – ЗМІ
    Пожежа на заводі сталася минулого тижня
    Фото з Тwitter Майкла Саллаха

    Нібито йдеться про те, що будівлю заводу підпалили

    В американському штаті Огайо згорів сталеварний завод. Цей завод нібито належить українському олігарху Ігорю Коломойському. Про це повідомляє американський журналіст-розслідувач Майкл Саллах.

    За словами журналіста, масштабна пожежа на заводі сталася минулого тижня. Слідчі з пожежної безпеки підозрюють підпал.

    «Ми дійсно вважаємо, що це було зроблено навмисно», – сказав Брайан Бонерт, представник управління пожежної охорони.

    Як зазначив журналіст, згорілий завод перебуває під слідством у справі про відмивання грошей.

    Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 3 серпня відмовив Нікопольському заводу феросплавів Ігоря Коломойського в проханні залишити його скаргу на закриття справи «Роттердам+» без розгляду.

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    Теги: пожежа Ігор Коломойський США завод Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
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    У США згорів завод Коломойського – ЗМІ