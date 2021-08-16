У центрі Києва горів історичний будинок, в якому проживав Булгаков

До ліквідації пожежі були задіяні чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки

Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали двох осіб

У понеділок, 16 серпня, сталась пожежа у чотириповерховому житловому будинку на вул. Рейтарській, 25 у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:14, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули вогнеборці 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що у підвалі горить інвентар двірника та меблі. Під час гасіння пожежі з першого поверху було виведено двох осіб на безпечну відстань.

Об 11:31 займання було локалізовано на площі 20 кв. м та об 11:38 - ліквідовано.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Зазначимо, що пожежа сталась в історичній будівлі. У 2013 році у будинку на вул. Рейтарській, 25 проживав письменник Михайло Булгаков.

Як повідомлялося, 15 серпня сталась пожежа в будинку на просп. Володимира Маяковського, 34 в Деснянському району столиці.