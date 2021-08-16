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    У центрі Києва горів історичний будинок, в якому проживав Булгаков

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    До ліквідації пожежі були задіяні чотири&nbsp;одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки - У центрі Києва горів історичний будинок, в якому проживав Булгаков
    До ліквідації пожежі були задіяні чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки
    Фото: ДСНС

    Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали двох осіб

    У понеділок, 16 серпня, сталась пожежа у чотириповерховому житловому будинку на вул. Рейтарській, 25 у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:14, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули вогнеборці 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що у підвалі горить інвентар двірника та меблі. Під час гасіння пожежі з першого поверху було виведено двох осіб на безпечну відстань.

    Об 11:31 займання було локалізовано на площі 20 кв. м та об 11:38 - ліквідовано.

    На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

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    У центрі Києва горів історичний будинок, в якому проживав Булгаков
    У центрі Києва горів історичний будинок, в якому проживав Булгаков
    У центрі Києва горів історичний будинок, в якому проживав Булгаков
    У центрі Києва горів історичний будинок, в якому проживав Булгаков
    У центрі Києва горів історичний будинок, в якому проживав Булгаков
    У центрі Києва горів історичний будинок, в якому проживав Булгаков
    У центрі Києва горів історичний будинок, в якому проживав Булгаков
    У центрі Києва горів історичний будинок, в якому проживав Булгаков
    У центрі Києва горів історичний будинок, в якому проживав Булгаков
    У центрі Києва горів історичний будинок, в якому проживав Булгаков
    У центрі Києва горів історичний будинок, в якому проживав Булгаков

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Зазначимо, що пожежа сталась в історичній будівлі. У 2013 році у будинку на вул. Рейтарській, 25 проживав письменник Михайло Булгаков.

    Як повідомлялося, 15 серпня сталась пожежа в будинку на просп. Володимира Маяковського, 34 в Деснянському району столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    У центрі Києва горів історичний будинок, в якому проживав Булгаков