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    В Україні рятувальники оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

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    У більшості областей прогнозують&nbsp;мінливу хмарність та без опадів - В Україні рятувальники оголосили надзвичайну пожежну небезпеку
    У більшості областей прогнозують мінливу хмарність та без опадів
    Фото: ДСНС

    Особливо пильними потрібно бути у північних, центральних, Харківській, Луганській та Рівненській областях

    Синоптики України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Стало відомо, які областя під загрозою. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Сьогодні у північних, центральних, Харківській, Луганській та Рівненській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Екологічна інспекція нагадує, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

    • розводити багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;
    • заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;
    • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
    • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
    • заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;
    • випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

    «Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101», – закликають фахівці.

    Зазначимо, 17 серпня дощі прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській областях. В інших областях – мінлива хмарність та без опадів.

    Нагадаємо, до України добрався антициклон «Люцифер», що викликав численні пожежі у світі

    Теги: пожежа прогноз погоди ДСНС інспекція
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    В Україні рятувальники оголосили надзвичайну пожежну небезпеку