В Україні рятувальники оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

У більшості областей прогнозують мінливу хмарність та без опадів

Особливо пильними потрібно бути у північних, центральних, Харківській, Луганській та Рівненській областях

Синоптики України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Стало відомо, які областя під загрозою. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Сьогодні у північних, центральних, Харківській, Луганській та Рівненській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Екологічна інспекція нагадує, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

розводити багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;

випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

«Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101», – закликають фахівці.

Зазначимо, 17 серпня дощі прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській областях. В інших областях – мінлива хмарність та без опадів.

Нагадаємо, до України добрався антициклон «Люцифер», що викликав численні пожежі у світі